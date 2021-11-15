Более 38 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
14 ноября в стране зафиксировано 1 211 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 27 972 человека.
Всего по состоянию на 15 ноября в России выявлено 9 109 094 случая заболевания коронавирусом, 7 812 557 человек выздоровело, 256 597 – умерло.
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