Более 38 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:28, 15 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

14 ноября в стране зафиксировано 1 211 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 27 972 человека.

Всего по состоянию на 15 ноября в России выявлено 9 109 094 случая заболевания коронавирусом, 7 812 557 человек выздоровело, 256 597 – умерло.