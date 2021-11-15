Коридор затмений: чего ждать с 19 ноября по 4 декабря

12:52, 15 ноября 2021, ПАИ

Вторая половина ноября – начало декабря – это период очередного коридора затмений. В статье – основные правила поведения в это время и особенности грядущего коридора.

Напомню, коридором затмений в астрологии называется период между двумя затмениями, солнечным и лунным. Ближайший коридор начнется 19 ноября на лунном затмении и закончится 4 декабря солнечным.

Все события, происходящие в этот период, носят оттенок фатальности, из разряда «избежать было невозможно». Такие события еще называют кармическими — что заслужили, то и прилетело. Поэтому на все, что происходит с вами в этот период, следует обратить особое внимание и тщательно проанализировать. То же правило действует и в отношении новых знакомств. Может оказаться, что человек появился в вашей жизни неспроста и знакомство сулит интересное продолжение из разряда «ваша жизнь уже не будет прежней». Знакомство может развиться как в положительное событие — брак, дружбу, выгодное деловое партнерство, так и в отрицательное — вызвать кризис, после которого вам обеспечена трансформация.

То есть очень внимательно смотрим, что происходит в эти две недели. Затменный коридор — это еще и некий факел, призванный высветить то, что было от вас скрыто. Обязательно что-то или кто-то выйдет из сумрака.

События в период коридора затмения могут быть также кульминацией каких-то ранее происходящих процессов, неким взрывом — накопившаяся энергия собиралась, зрела и вот нашла выход, наконец-то наступила разрядка. К примеру, у мужчины роман на стороне. Жена ничего не подозревает несколько лет, а тут либо случайно узнает о любовнице, либо муж признается, либо сама соперница активизируется. Или вас долгое время обкрадывает деловой партнер, и тут о его махинациях становится известно. Долгое время что-то планировали, обдумывали, собирались с духом, например уволиться с наемной работы и уйти во фриланс, а решились только в коридоре.

Важные дела и начинания лучше отложить до окончания коридора затмений. И уж точно ничего не стоит предпринимать в сами дни затмений. Но иногда бывает, что обстоятельства оказываются сильнее. Я не так давно приводила пример про знакомую супружескую пару, у которой перенесли день свадьбы из-за того, что у невесты не был готов паспорт. Свадьба в итоге состоялась в коридор затмений. Это значит, людям суждено пережить вместе очень важный судьбоносный опыт, который точно изменит обоих. Каким он будет, время покажет.

Также в период коридора затмений стоит внимательнее отнестись к своему здоровью, поскольку возможно обострение хронических заболеваний.

Это общая информация, касающаяся всех коридоров затмений. Теперь что касается ближайшего. Затмения происходят в этот раз на оси Телец – Скорпион. А это значит, они в первую очередь затронут вопросы финансов, своих и чужих, и ресурсов вообще, к коим относится и энергия. Но и Скорпион это всегда про ситуации на грани жизни и смерти. Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Особенно это касается Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев.

Затронет ли затмение лично вас, можно узнать, только построив вашу индивидуальную натальную карту. Если затмение не затрагивает важных точек или планет вашего гороскопа, то, скорее всего, оно пройдет для вас незамеченным. Максимум, поштормит по эмоциям.

В период с 19 ноября по 4 декабря я бы точно не рекомендовала брать кредиты и вообще влезать в сомнительные финансовые операции. А вот если вы точно уверены, что вложение средств будет выгодным, дерзайте! Во время коридора затмений можно заложить программу на ближайшие 9 или даже 18 лет жизни. Во многом от вас зависит, какой она будет. Подойдите к этому со всей ответственностью и не забывайте про фактор фатальности и про то, что события в коридоре затмений потом сложно отмотать назад и переиграть. Если с кем-то поссорились или расстались, считайте, что это уже навсегда. Если меняете сферу деятельности, уже вряд ли вернетесь к прежнему занятию. Уволились с работы, обратно не возьмут и так далее.

Зато у осознанных людей огромное поле для изменений и трансформаций. Можно хотя бы бросить курить или начать заниматься спортом. На что вы готовы замахнуться, решать только вам. Желаю всем закладки позитивной программы!

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