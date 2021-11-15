Еще двое жителей Псковской области стали жертвами мошенников

12:52, 15 ноября 2021, ПАИ

Двое жителей Псковской области лишились 180 тысяч рублей в результате действий мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жертвами нечистых на руку лиц 14 и 12 ноября стали двое жителей Великих Лук и Новосокольнического района. Великолучанина ввели в заблуждение в ходе операции по купле-продаже земельного участка через интернет. Другой мошенник под видом сотрудника службы безопасности банка предложил пенсионеру из Новосокольнического района свою «помощь» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на него кредита.

Когда потерпевшие убедились, что стали жертвами злоумышленников, они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.