Почти 230 млн человек в мире вылечились от COVID-19
По состоянию на утро 15 ноября в мире зарегистрировано 254 137 825 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 117 769 человек. Количество выздоровевших – 229 801 492.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 916 190. В этой стране от коронавируса умерло 783 565 человек, выздоровел – 37 918 301.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 109 094 человека, 7 812 557 пациентов выздоровело, 256 597 – умерло.
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