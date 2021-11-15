Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Псковской области 16 ноября

13:16, 15 ноября 2021, ПАИ

16 ноября на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Днем местами выпадут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -6 до -1 градуса, днем — от -2 до +3.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.