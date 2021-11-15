Как происходит раздача еды в Псковской инфекционке

13:42, 15 ноября 2021, ПАИ

Пациенты Псковской инфекционной больницы получают еду и другие предметы через встроенный в стену бокс с магнитными замками. Как работает передаточное окно, выяснило Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы».

Если с одной стороны бокс открыт, с другой – дверца блокируется, что обеспечивает бесконтактную передачу. Большой напор кварца, который находится внутри самого бокса, убивает вирусы.