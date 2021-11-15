Мужчина погиб в результате несчастного случая на фермерском хозяйстве в Великолукском районе

14:20, 15 ноября 2021, ПАИ

В Великолукском районе в крестьяно-фермерском хозяйстве в деревне Демидово мужчина погиб в результате несчастного случая. По предварительной информации, мужчина прострелил себе голову из орудия для забоя скота. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наш путь».

В настоящий момент на месте работают сотрудники скорой помощи. Также на место происшествия прибыли сотрудники МО МВД РФ «Великолукский» вместе с его руководителем Сергеем Рыбаковым. Обстоятельства произошедшего выясняются.



