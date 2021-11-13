80 лет исполнилось почетному гражданину города Пскова Валентину Никитину

14:25, 15 ноября 2021, ПАИ

80 лет исполнилось заслуженному работнику физической культуры России, почетному гражданину города Пскова Валентину Никитину. Об этом сообщает Центральная библиотечная система города.

Валентин Никитин родился 15 ноября 1941 года в Пскове. В 1960 году окончил Псковский индустриальный техникум. Много лет работал на машиностроительном заводе «Псковмаш» - токарем, мастером цеха, инженером-технологом, в течение 18 лет занимал должность заместителя председателя профсоюзного комитета организации.

В 1962 году в туристской секции Псковского машиностроительного завода познакомился с ориентированием. В 1972 году возглавил Псковскую областную федерацию ориентирования.

В 1970-е годы Валентин Никитин добился выдающихся результатов в спортивном ориентировании и в дальнейшем всю свою жизнь посвятил тренерской работе. Именно он с 1974 года является инициатором и организатором проведения многих чемпионатов и первенства по спортивному ориентированию федерального уровня, соревнований по возрастным группам. В Пскове был проведен первый чемпионат России среди инвалидов.

Благодаря его деятельности в городе проводились крупнейшие российские, всесоюзные и международные соревнования. С 1974 года проводятся международные соревнования «Мемориал Александра Матросова» (в 1990 году переименованы в «Русь-5»). В этих самых массовых ежегодных соревнованиях в СССР участвовало более 5500 спортсменов из 11 союзных республик, 156 городов СССР. В них принимали участие спортсмены Финляндии, США, Швеции, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Норвегии, Польши, Германии, Англии и других стран мира.

C 1981 года по 2003 год Валентин Никитин возглавлял комиссию массовых форм развития ориентирования и являлся представителем Северо-Западного федерального округа в Физкультурно-спортивном обществе России.

В 1982 году Валентину Никитину присвоено звание судьи всесоюзной категории.

Проводимые с 1987 года городские соревнования по спортивному ориентированию «Сказки Псковского леса» стали традицией. Все желающие жители Пскова в возрастных категориях от 6 до 60 лет в течение года могут принять участие в 11 стартах по ориентированию в зимний период и в 37 — летом.

«Личным примером, опираясь на людей, неравнодушных к спорту, на своих воспитанников, Никитин добился того, что псковские ориентировщики считаются и поныне одними из сильнейших в России», - отметили в библиотечной системе Пскова.

В 1988 году по инициативе Валентина Никитина был организован спортивный клуб ориентирования «Русь». Созданная им бригада подготовила более ста спортивных карт в 35 регионах страны, а также в Китае, Польше, Чехословакии, Испании, Латвии, Южной Корее. Заработанные клубом средства шли на развитие спортивного ориентирования в городе. По итогам Всероссийского смотра-конкура на лучшую постановку работы по месту жительства среди спортклубов в 2000 году клуб ориентирования «Русь» был признан победителем.

При активном участии В. Никитина был создан Всесоюзный центр ориентирования «Алоль».

С 1989 года В. Никитин являлся организатором проведения на общественных началах полевых учебно-тренировочных лагерей для ориентировщиков разных возрастов, в которых принимают участие сотни человек. С 1996 года эти лагеря стали пользоваться успехом не только среди псковичей, но и среди тренеров, молодежи других регионов России, Белоруссии, Украины, собирая на них свыше 700 участников.

Валентин Никитин — тренер высшей категории. С 1967 года является тренером сборной команды Пскова и Псковской области. За 32 года работы он подготовил 37 мастеров спорта СССР и России, более сотни кандидатов в мастера спорта, множество спортсменов массовых разрядов.

Валентин Никитин удостоен званий «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Тренер чемпиона России», «Тренер чемпионов», «Судья республиканской категории», «Мастер спорта СССР», награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», знаком ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта», золотой медалью ВДНХ СССР «Здоровье народа — богатство страны». Почетный член Федерации спортивного ориентирования России.

Спортивный клуб ориентирования «Русь», созданный В. Никитиным, все свои передовые методы, опыт и достижения при проведении соревнований передает организаторам других видов спорта, всегда предоставляет свои услуги, а его члены помогают в проведении соревнований: с 1996 года оказывается помощь в проведении международного легкоатлетического кросса в память о Ледовом побоище, с 1998 года — чемпионатов России по ОФП среди лыжников-гонщиков, с 1999 года — чемпионатов области по лыжным гонкам, с 2000 года — чемпионата ФСО «Юность России» по художественной гимнастике, а в 2005 году спортклуб осуществлял компьютерный хронометраж и компьютерную обработку результатов на II зимней Спартакиаде учащихся по лыжным гонкам и биатлону.

8 июня 2001 года Валентину Никитину присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

«Cейчас Валентин Алексеевич по мере сил принимает участие в соревнованиях, а его дети и внуки — многократные чемпионы, тренеры — занимаются не только подготовкой спортсменов, но и организацией и проведением соревнований различных уровней», - добавили в библиотечной системе.