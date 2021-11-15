Госнаграду вручили сотруднику псковского ОМОН
Государственную награду вручили сотруднику ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Церемония награждения проходила в Ленинградской области. Государственные награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков.
За заслуги в охране общественного порядка, высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области подполковник полиции Иван Х.
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