Госнаграду вручили сотруднику псковского ОМОН

14:57, 15 ноября 2021, ПАИ

Государственную награду вручили сотруднику ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония награждения проходила в Ленинградской области. Государственные награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков.

За заслуги в охране общественного порядка, высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области подполковник полиции Иван Х.