Эндокринные заболевания обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

15:05, 15 ноября 2021, ПАИ

15 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, приуроченная ко Дню эндокринолога и Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

О статистике заболеваний эндокринной системы в Псковской области, факторах, способствующих их возникновению и развитию, о профилактике заболеваний и их лечении рассказывает заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко.