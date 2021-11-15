Эндокринные заболевания обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
15 ноября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, приуроченная ко Дню эндокринолога и Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
О статистике заболеваний эндокринной системы в Псковской области, факторах, способствующих их возникновению и развитию, о профилактике заболеваний и их лечении рассказывает заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко.
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