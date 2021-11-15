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Общество

Криминалистическая лаборатория появится в одном из корпусов ПсковГУ

В одной из отремонтированных аудиторий корпуса Псковского государственного университета на улице Льва Толстого, 6а разместится криминалистическая лаборатория. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Всего в здании будет отремонтировано пять аудиторий. В частности, там расположатся зал судебных заседаний, криминалистическая лаборатория, компьютерный класс. В ближайшее время будет завезена мебель. В обновленных аудиториях продолжат обучение студенты юридического профиля.

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