Врач-эндокринолог назвала симптомы заболевания щитовидной железы

15:47, 15 ноября 2021, ПАИ

Симптомы заболевания щитовидной железы назвала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко в медиацентре ПАИ.

По словам медика, предвестниками заболевания щитовидной железы являются общая слабость, выпадение волос и сухость кожи, также отмечаются нарушения со стороны женской сферы, у мужчин подобные нарушения также могут быть.

Специалист отмечает, что Псковская область относиться к регионам со средней степенью дефицита йода. Йод помогает в профилактике заболеваний эндокринной системы. Йодированная соль, по мнению врача, должна быть на каждом столе псковича. Профилактику необходимо начинать как можно раньше.

«Даже профилактику узлов зоба нужно начинать с младенчества. Насчет препаратов - нужно проконсультироваться у специалиста», - рассказала Ильяшенко.