Елена Ильяшенко: Диабетики тоже должны вакцинироваться от COVID-19

15:57, 15 ноября 2021, ПАИ

Больные диабетом тоже должны вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявила заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 ноября.

По ее словам, пациенты с сахарным диабетом, особенно второго типа, при наличии ожирения, избыточного веса, переносят коронавирус тяжелее, есть летальные исходы.

«При сахарном диабете страдает все: иммунная система, организм ослаблен, наличие любого вирусного заболевания — большая нагрузка», - сказала Елена Ильяшенко.

При этом она подчеркнула, что часто пациенты приходят с просьбой выдать медотвод от вакцинации, поскольку боятся. Но как отметила Елена Ильяшенко, эндокринные заболевания не являются противопоказанием к прививке.