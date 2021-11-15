Лифты в 100 домах заменят в Пскове до конца года

15:57, 15 ноября 2021, ПАИ

До конца декабря в Пскове заменят лифтовое оборудование в 100 многоквартирных домах. Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев в ходе координационного совещания у главы Пскова Елены Полонской 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Шарлаев подчеркнул, что вопрос информирования очень важный, поэтому Фонд будет продолжать работу по доведению до псковичей информации, связанной с заменой лифтов.

Он отметил, что завершены и приняты работы по замене лифтового оборудования уже в четырёх домах. Ещё в шести домах завершён монтаж лифтов и ожидается их ввод в эксплуатацию. В настоящий момент ведутся работы по замене лифтов в 18 многоквартирных домах, уточнил Сергей Шарлаев.

Он также сообщил, что часто псковичи спрашивают, почему работы завершили, а лифт стоит. «Значит, он не введён еще в эксплуатацию, – пояснил Сергей Шарлаев. – Срок ввода по административной процедуре для Ростехнадзора составляет 10 дней. В целом до 2,5 месяца занимает срок от начала работ до ввода в эксплуатацию лифта».

«Мы стараемся запараллелить процессы, когда понимаем, что лифт готов, подрядчик передает управляющей компании (УК) документы, необходимые для оформления пакета, который направляется в Ростехнадзор, чтобы лифт как можно меньше стоял», – отметил Сергей Шарлаев и добавил, что взаимодействие администрации Пскова с УК и Ростехнадзором налажено.