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Псковский эндокринолог: Йодированная соль должна быть на каждом столе

Фото Pixabay

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко в медиацентре ПАИ 15 ноября рассказала о профилактике заболеваний щитовидной железы.

По словам врача, Псковская область относится к средней и лёгкой степени дефицита йода.

«Йодированная соль должна быть у каждого на столе, это элементарные вещи, которые нужно соблюдать», - отметила Елена Ильяшенко.

Эндокринолог также добавила, что перед приёмом специализированных препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.

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