Псковский эндокринолог: Йодированная соль должна быть на каждом столе

16:05, 15 ноября 2021, ПАИ

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко в медиацентре ПАИ 15 ноября рассказала о профилактике заболеваний щитовидной железы.

По словам врача, Псковская область относится к средней и лёгкой степени дефицита йода.

«Йодированная соль должна быть у каждого на столе, это элементарные вещи, которые нужно соблюдать», - отметила Елена Ильяшенко.

Эндокринолог также добавила, что перед приёмом специализированных препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.