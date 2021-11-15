Псковский эндокринолог: Йодированная соль должна быть на каждом столе
Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко в медиацентре ПАИ 15 ноября рассказала о профилактике заболеваний щитовидной железы.
По словам врача, Псковская область относится к средней и лёгкой степени дефицита йода.
«Йодированная соль должна быть у каждого на столе, это элементарные вещи, которые нужно соблюдать», - отметила Елена Ильяшенко.
Эндокринолог также добавила, что перед приёмом специализированных препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.
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