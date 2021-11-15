Хор Псково-Печерского монастыря отметит 100-летний юбилей

17:00, 15 ноября 2021, ПАИ

В этом году исполнилось сто лет смешанному хору Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

«Вместе с родной обителью хор пережил и тревожную пору революционных лет, и тяготы военных будней, и последующие притеснения со стороны советских властей. Неизменным оставалось лишь его беззаветное музыкальное служение святой обители, её прихожанам и паломникам», – отметили в пресс-службе.

К юбилею хора в 2021-2022 годах будет реализован крупный культурный проект, посвящённый юбилею хора, включающий в себя съёмку фильма-концерта и праздничные концерты хора в Москве и Пскове. В исполнении коллектива прозвучат не только духовные песнопения, но и народные песни и романсы в оригинальных аранжировках, произведения композиторов ХХ века.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.