ФОТОФАКТ: Новое граффити появилось в центре Пскова

17:40, 15 ноября 2021, ПАИ

14 ноября в центре Пскова появилось новое граффити неизвестного художника с изображением главных героев американского мультсериала «Бивис и Батхед», сообщила одна из групп социальной сети «ВКонтакте».

22 июля в микрорайоне Родина в Пскове появилось граффити местного жителя Ивана Трахова, который изобразил девушку, держащую в руках планшет, на котором изображен значок WI-FI, вместо рекламы запрещенных веществ, которая была там ранее.