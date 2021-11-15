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Общество

ФОТОФАКТ: Новое граффити появилось в центре Пскова

Фото: VK/"Наскальная летопись Пскова"

14 ноября в центре Пскова появилось новое граффити неизвестного художника с изображением главных героев американского мультсериала «Бивис и Батхед», сообщила одна из групп социальной сети «ВКонтакте». 

22 июля в микрорайоне Родина в Пскове появилось граффити местного жителя Ивана Трахова, который изобразил девушку, держащую в руках планшет, на котором изображен значок WI-FI, вместо рекламы запрещенных веществ, которая была там ранее.

 

 

 

 

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