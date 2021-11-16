Псковичам рассказали о преимуществах жизни в коттеджном посёлке «Малая Родина»

11:37, 16 ноября 2021, ПАИ

«Псковжилстрой» представляет уникальный проект строительства коттеджей в посёлке «Малая Родина» в деревне Борисовичи Псковского района. Его уникальность состоит в расположении – псковичи могут наслаждаться природой, не лишая себя привычных городских удобств. О преимуществах и главных плюсах жизни в коттеджном посёлке читайте в нашем материале.

Качественные стройматериалы

На территории посёлка будет 15 домов, 10 из которых – одноэтажные и пять – двухэтажные, размерами от 125 до 160 квадратных метров. Количество комнат в домах варьируется от трех до пяти. Все дома сделаны из качественных стройматериалов. Коттеджи сделаны из пеноблоков. Фундаменты монолитные – плита. Они достаточно крепкие и прочные и позволяют установить лифт или построить второй этаж, если у хозяина есть такое желание.

Собственный участок земли

Каждый житель квартиры мечтает о своём доме и возможности иметь свою личную просторную территорию. Собственный дом позволяет обустроить свой уголок для каждого члена семьи.

Каждый коттедж имеет свой личный двор. Владельцы домов смогут оградиться от соседей забором или живой изгородью. На участке можно посадить деревья, кустарники, туи или деревья. Участки земли у коттеджа размером от 6,5 до 10 соток позволяют разместить у себя во дворе огород, сад, детскую площадку или зону барбекю. При наличии собственного участка не возникает вопросов, где поставить автомобили, куда сложить дрова или инвентарь.

Жизнь на природе

Спокойная и размеренная жизнь на природе – настоящая мечта для измученного стрессом и постоянным шумом жителя города. Тишина, чистый воздух и живописные пейзажи влияют на здоровье и общее самочувствие. Люди чувствуют себя лучше, когда живут на природе и много времени проводят на свежем воздухе.

Окна коттеджей посажены низко, чтобы в помещении было больше света. Кроме того, такие окна позволяют сделать дверной приём, через который будет выход на террасу. На ней можно установить стол, стулья или даже диван, организовав своеобразную зону отдыха.

Индивидуальное отопление

Отопление у домов индивидуальное. Каждый коттедж оборудован двухконтурными газовыми котлами, один контур предусмотрен для отопления дома, второй – для подачи горячей воды. В таких домах точно будет тепло, поскольку хозяева смогут сами включать отопление тогда, когда это необходимо. Это ещё одно немаловажное преимущество, поскольку осенью в квартирах бывает довольно прохладно и сыро. При этом тепло будет намного дешевле, потому что котельные работают на газу. Собственник дома оплачивает только те ресурсы, которые действительно потребляет. В итоге «коммуналка» в загородном доме зачастую обходится дешевле, чем в квартире.

Все дома обеспечены центральной канализацией, центральной водой, центральным газоснабжением и электричеством. Газовое отопление также подведено к каждому дому.

Собственная и гостевая парковка

Перед каждым домом находится собственная парковка, на которой может разместиться до четырёх автомобилей. Помимо этого, в самом посёлке будет гостевая парковка на восемь автомобилей.

В настоящее время на территории поселка ведутся работы по обустройству дороги, вырыт котлован под дорогу, который засыпается песком. Не забыли и про пешеходов – для них также обустроят тротуары. Коттеджный посёлок «Малая Родина» будет соединяться дорогой с «Балтийской жемчужиной».

Необходимая инфраструктура рядом

Главный минус жизни за городом – расположение дома. Однако это не коснётся жителей посёлка «Малая Родина», ведь он находится практически в черте города – рядом находятся торговый центр, гипермаркеты, кинотеатр, рестораны и развитая инфраструктура.

Через 5 лет в коттеджном поселке планируется построить школу, детский сад и поликлинику. Также предусмотрено строительство продуктового магазина в самом поселке.

В настоящее время на территории коттеджного поселка построены и готовы к эксплуатации восемь домов, в двух из них уже живут семьи. Полностью строительство коттеджей планируется завершить до конца весны 2022 года.

По всем вопросам обращаться по телефону: +7(8112) 201-222. Адрес: Псков, улица Карла Маркса, 42. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой».