Механизм утилизации старых лифтов разъяснили управляющим компаниям Пскова

17:22, 15 ноября 2021, ПАИ

Механизм утилизации старого лифтового оборудования разъяснили управляющим компаниям Пскова. Решение принято в ходе координационного совещания 15 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По итогу совещания глава Пскова Елена Полонская напомнила, что в этом году в городе ведется массовая замена лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта, в том числе замена порталов на лестничных площадках. До конца декабря будет произведена замена 100 кабин в многоквартирных домах Пскова. «В связи с тем что работа началась, большое количество собственников обратились к нам с просьбой разъяснить вопрос об утилизации старого лифтового оборудования, которое ранее эксплуатировалось в домах», - рассказала Елена Полонская.

Она отметила, на координационном совещании всем управляющим компаниям дали рекомендации заблаговременно перед началом проведения капитального ремонта проводить общедомовое собрание и на повестку дня выносить вопрос, связанный с выбором лица, юридического или физического, которое будет принимать по акту старое оборудование. Далее нужно рассматривать вопрос об утилизации старого оборудования либо его продаже. В дальнейшем следует говорить о том, на каком счете будут аккумулироваться денежные средства после реализации данного старого оборудования и на какие цели будут направлены данные средства, уточнила Елена Полонская.

«Сегодня мы услышали, что очень тяжело собственникам между собой договориться о том, куда следует направить денежные средства от реализации старого лифтового оборудования. Часть собственников хочет потратить их на замену оконных блоков, другие - на замену игрового детского оборудования. Но, в первую очередь, все эти решения зависят от выбора собственников», - подчеркнула Елена Полонская.

Она напомнила, что в этом году заменят не все лифты на территории города. Поэтому у собственников, которые знают, что в 2022 году будет происходить замена лифтового оборудования, есть возможность уже сейчас провести данное собрание и принять решение об утилизации старого оборудования. По словам главы города, это позволит в дальнейшем избежать неудобств, которые сейчас испытывают собственники. «И сегодня такая возможность еще существует, но и на будущее все управляющие компании наши замечания учтут, и мы данную информацию доведем до собственников многоквартирных домов. О том, что у них есть возможность распоряжаться собственным имуществом и принимать по нему решения», - подытожила Елена Полонская.