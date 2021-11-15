Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Механизм утилизации старых лифтов разъяснили управляющим компаниям Пскова

Механизм утилизации старого лифтового оборудования разъяснили управляющим компаниям Пскова. Решение принято в ходе координационного совещания 15 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По итогу совещания глава Пскова Елена Полонская напомнила, что в этом году в городе ведется массовая замена лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта, в том числе замена порталов на лестничных площадках. До конца декабря будет произведена замена 100 кабин в многоквартирных домах Пскова. «В связи с тем что работа началась, большое количество собственников обратились к нам с просьбой разъяснить вопрос об утилизации старого лифтового оборудования, которое ранее эксплуатировалось в домах», - рассказала Елена Полонская.

Она отметила, на координационном совещании всем управляющим компаниям дали рекомендации заблаговременно перед началом проведения капитального ремонта проводить общедомовое собрание и на повестку дня выносить вопрос, связанный с выбором лица, юридического или физического, которое будет принимать по акту старое оборудование. Далее нужно рассматривать вопрос об утилизации старого оборудования либо его продаже. В дальнейшем следует говорить о том, на каком счете будут аккумулироваться денежные средства после реализации данного старого оборудования и на какие цели будут направлены данные средства, уточнила Елена Полонская.

«Сегодня мы услышали, что очень тяжело собственникам между собой договориться о том, куда следует направить денежные средства от реализации старого лифтового оборудования. Часть собственников хочет потратить их на замену оконных блоков, другие - на замену игрового детского оборудования. Но, в первую очередь, все эти решения зависят от выбора собственников», - подчеркнула Елена Полонская.

Она напомнила, что в этом году заменят не все лифты на территории города. Поэтому у собственников, которые знают, что в 2022 году будет происходить замена лифтового оборудования, есть возможность уже сейчас провести данное собрание и принять решение об утилизации старого оборудования. По словам главы города, это позволит в дальнейшем избежать неудобств, которые сейчас испытывают собственники. «И сегодня такая возможность еще существует, но и на будущее все управляющие компании наши замечания учтут, и мы данную информацию доведем до собственников многоквартирных домов. О том, что у них есть возможность распоряжаться собственным имуществом и принимать по нему решения», - подытожила Елена Полонская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Итоги и перспективы «Школы волонтёров наследия» обсудили в ПсковГУ
15 ноября 2021

Госдума РФ направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы
15 ноября 2021

ФОТОФАКТ: Новое граффити появилось в центре Пскова
15 ноября 2021

Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
15 ноября 2021

О тонкостях замены лифтового оборудования рассказал Борис Елкин
15 ноября 2021

Оригинальное автомобильное колесо разрабатывает инженер ПсковГУ
15 ноября 2021

Механизм утилизации старых лифтов разъяснили управляющим компаниям Пскова
15 ноября 2021

Хор Псково-Печерского монастыря отметит 100-летний юбилей

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...