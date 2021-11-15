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Общество

О тонкостях замены лифтового оборудования рассказал Борис Елкин

О тонкостях замены лифтового оборудования рассказал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в беседе с журналистами 15 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин подчеркнул, что программа по замене металлооборудования важна для города и Фонд капитального ремонта Псковской области в этом году реализует достаточно большую беспрецедентную программу. Речь идет о замене 100 лифтов на территории Пскова. При этом большое количество жалоб поступает по поводу того, что лифты поменяли, но они не могут быть введены в эксплуатацию.

«Это связано с некоторыми тонкостями. Например с тем, что каждый лифт должен принять Ростехнадзор», - пояснил и. п. главы администрации города. Он отметил, что с организаций проводятся переговоры при участии областных властей, чтобы граждане могли как можно скорее использовать новое оборудование. «Мы стараемся ускорить с Ростехнадзором этот процесс, чтобы наши граждане получили результат и могли ездить в лифте. Мы понимаем, что в малых домах еще люди могут где-то подняться, а вот в многоквартирных многоэтажных это уже представляет проблему, люди не могут подниматься так высоко каждый раз», - заявил Борис Елкин.

Напомним, вопросы замены лифтового оборудования и механизма утилизации старых конструкций обсуждались на координационном совещании у главы города Елены Полонской 15 ноября. Управляющие компании получили соответствующие рекомендации. 

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