Госдума РФ направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

17:45, 15 ноября 2021, ПАИ

Законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте направлены в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом сегодня, 15 ноября, в своём Telegram-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Первым законопроектом, уточнил он, предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Второй документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

По словам Вячеслава Володина, у законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, а также различных экспертов будет возможность внимательно изучить проект, после чего высказать свои замечания и предложения.