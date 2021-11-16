Лифт преткновения: власти Пскова подключились к вопросу утилизации старого оборудования

11:15, 16 ноября 2021, ПАИ

15 ноября в Пскове состоялось координационное совещание у главы города Елена Полонской по вопросу замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в 2021 году. В обсуждении также приняли участие генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, руководители управляющих компаний, представители общественности. Корреспондент Псковского агентства информации узнала, как организован процесс и с какими проблемами сталкиваются собственники.

«Чтобы лифт как можно меньше стоял»

Елена Полонская пояснила, что вопрос капремонта в многоквартирных домах достаточно емкий и затронул интересы большого количества жителей. Поэтому было решено посвятить ежемесячное координационное совещание только этой теме. Прежде всего, глава Пскова поблагодарила фонд капремонта за контроль данной работы и оперативное реагирование на обращения граждан. Однако, по её словам, у жителей города возникают вопросы по утилизации старого лифтового оборудования, которое демонтируют в процессе капремонта.

Сергей Шарлаев согласился, что вопрос информирования населения очень важен, сведения по данному вопросу нужно донести до каждого жителя. Он рассказал, что на данный момент в Пскове ведется работа по замене 100 лифтов, в 4 домах они уже введены в эксплуатацию, еще в 6 ожидается ввод в эксплуатацию. По 18 МКД работы ведутся и находятся в высокой степени готовности. По словам Сергея Шарлаева, замену лифтового оборудования планируется завершить до конца декабря.

Он пояснил, что после монтажа проводится приемка лифтов специальной комиссией, затем осуществляется ввод в эксплуатацию владельцем — управляющей организацией. Спикер подчеркнул, что фонд и подрядчик всегда рядом, без них управляющая компания не может ввести оборудование в эксплуатацию. УК требуется подавать документы в Ростехнадзор, причем важно наличие квалифицированного рабочего персонала, который будет обслуживать лифты, и во всех УК города он имеется.

«После ввода лифта им можно пользоваться в рабочем режиме. Часто люди спрашивают, почему работы завершили, а лифт стоит, — значит, он не введен еще в эксплуатацию», - уточнил Сергей Шарлаев. Срок ввода по административной процедуре для Ростехнадзора — 10 дней. В целом весь процесс от начала работ до ввода лифта в эксплуатацию занимает от 2 до 2,5 месяца. «Мы стараемся запараллелить процессы. Когда понимаем, что лифт готов, подрядчик передает управляющей компании документы, необходимые для оформления пакета, который направляется в Ростехнадзор, чтобы лифт как можно меньше стоял», - заявил Сергей Шарлаев и отметил, что взаимодействие с УК, Ростехнадзором, администрацией города налажено.

Николай Баринов подтвердил, что в целом всё проходит нормально: жалобы по замене лифтов есть, но не так много, как ожидалось, люди относятся с пониманием. «УГХ владеет информацией», - заверил он.

Елена Полонская поблагодарила Николая Баринова за проводимую работу, в том числе взаимодействие с УК в самом начале работ, с жителями домов, где меняют лифтовое оборудование. Она отметила, что депутаты гордумы также проводили встречи с жителями совместно с представителями фонда капремонта, чтобы уведомить о предстоящих работах. Людей информировали о волонтерских центрах, которые помогают маломобильным гражданам, проживающим на последних этажах, с доставкой продуктовых наборов, лекарственных средств. «У нас даже были случаи, когда волонтеры помогали пожилым гражданам выгуливать домашних животных», - заметила Елена Полонская.

«Все идет неплохо»

Затем она поинтересовалась у собравшихся, кто занимается утилизацией старого лифтового оборудования, а также с какими трудностями сталкиваются управляющие компании при замене лифтов.

Сергей Шарлаев ответил, что утилизация лифтов и других металлических вещей находится в зоне ответственности собственников данного имущества. Вариантов здесь несколько: либо утилизацию поручают подрядчику, либо управляющая компания берет на себя эту обязанность, либо жильцы направляют демонтированный металл на утилизацию самостоятельно. Он подчеркнул, что фонд и подрядчик, по сути, не имеют отношения к утилизации. Именно собственник определяют, по какой стоимости и куда сдавать старое оборудование. «Это ваше имущество, вы определяете порядок — как вы его сдаете, или через УК, или еще каким-то образом», - обратился директор фонда к присутствующим представителям МКД.

Елена Полонская заметила, что 500 жителей дома не должны думать о том, как утилизировать старое оборудование, для этого есть договор с УК.

Старший по дому № 93 на улице Юбилейной Эдуард Артебякин сообщил, что он и его соседи как раз столкнулись с проблемой утилизации демонтированного лифтового оборудования. По его мнению, процесс вывоза и сдачи металла налажен нечетко, в контракте с подрядной организацией отсутствует соответствующий пункт. В результате жильцы опасаются, что не увидят денег за сданный металлолом.

На это мастер участка ООО «ТЭЗ и ИС», в управлении которого находится данный дом, Виктор Герасимов заявил, что дополнительные соглашения на утилизацию заключены. Сумма получилась 25 тысяч с одного лифта.

Директор ООО УК «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов заявил, что в его районе таких проблем нет, но в целом согласился, что в данной ситуации вопрос не проработан. «Подрядчику нужно понимать, кому и сколько передать, иначе собственники могут не получить свое имущество. Необходимо доработать вопросы заключения контракта или же ввести правила утилизации демонтированного общего имущества многоквартирного дома через Псковскую городскую Думу», - предложил он и подчеркнул, что имущество должно передаваться со старой документацией, так как там есть не только металлолом, но и электроника, и другое оборудование, которое можно использовать на вторичном рынке. Также Андрей Тарасов предложил учитывать потребительские свойства лифтов при составлении конкурсной документации - у некоторых производителей оборудование скрипит.

Директор ООО УО «Десятый район» Виктор Петров поддержал коллегу и добавил, что надо точно оговаривать сроки гарантии деталей лифтового оборудования.

Сергей Шарлаев сообщил, что вопрос гарантийного ремонта стоит остро по многим производителям. «Пытаемся достичь консенсуса в ходе диалога», - сказал он.

Елена Полонская поинтересовалась, как сейчас передается старое имущество.

Виктор Петров отметил, что иногда собственники сами договариваются с подрядчиком, а порой и сами готовы охранять имущество.

«На Рокоссовского жильцы три ночи охраняли сами имущество и сдали его по 40 тысяч за лифт», - привел пример Эдуард Артебякин.

Заместитель директора ООО УО «Восьмой район» Дмитрий Москвичев рассказал, что в домах его микрорайона собственники изначально договорились с подрядчиком о вывозе старого оборудования за отдельную плату. Оставшаяся от сдачи металла сумма направляется на счет дома. «Все идет неплохо», - поделился он.

Директор ООО УО «Восьмой район» Ирина Кожевина подтвердила, что такая практика наработана: один из домов сразу согласился, чтобы подрядчики сдавали старые лифты и перечисляли деньги на расчетный счет. Второй дом, где менялось оборудование, захотели сделать это сами — но возникла проблема с транспортом, грузчиками, и в итоге люди решили отдать эту работу подрядчику. «Проблема только в том, как применить эти деньги — одни хотят детскую площадку, другие стеклопакеты в подъездах. Звонят мне, ругаются. А деньги еще даже не поступили», - обратила внимание Ирина Кожевина.

«Решения зависят от выбора собственников»

Елена Полонская уточнила, что вопрос, куда направить полученные средства, должен решаться на общем собрании собственников МКД. Кроме того, жильцы могут сразу принять решение поручить УК утилизировать имущество, чтобы впоследствии направить средства на определенные цели. Поэтому всем управляющим компаниям дали рекомендации заблаговременно перед началом проведения капитального ремонта проводить общедомовое собрание и на повестку дня выносить вопрос, связанный с выбором лица, юридического или физического, которое будет принимать по акту старое оборудование.

«Нужно сразу поднимать вопрос об ответственном лице за прием, утилизацию и аккумуляцию средств на счете после реализации старого лифтового оборудования. И собственники будут четко понимать, кого спросить, сколько килограммов было принято и реализовано. И подрядчик будет понимать, куда ему бежать», - сказал Елена Полонская.

«Сегодня мы услышали, что очень тяжело собственникам между собой договориться о том, куда следует направить денежные средства от реализации старого лифтового оборудования. Часть собственников хочет потратить их на замену оконных блоков, другие - на замену игрового детского оборудования. Но, в первую очередь, все эти решения зависят от выбора собственников», - подчеркнула Елена Полонская.

Она заметила, что в этом году в Пскове ведется массовая замена лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта, в том числе замена порталов на лестничных площадках. Однако меняются далеко не все лифты на территории города, и в 2022 году эта работа продолжится. Поэтому у собственников, которые знают о предстоящей замене лифтового оборудования, уже сейчас есть возможность провести данное собрание и принять решение об утилизации старых конструкций. По словам главы города, это позволит в дальнейшем избежать неудобств, которые сейчас испытывают жильцы. «И сегодня такая возможность еще существует, но и на будущее все управляющие компании наши замечания учтут, и мы данную информацию доведем до собственников многоквартирных домов. О том, что у них есть возможность распоряжаться собственным имуществом и принимать по нему решения», - подытожила Елена Полонская.