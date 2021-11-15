Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги и перспективы «Школы волонтёров наследия» обсудили в ПсковГУ

Круглый стол «Школы волонтёров наследия» в Псковской области прошёл на базе ПсковГУ. Участники мероприятия подвели итоги реализации проекта в 2021 году и обсудили его перспективы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спикерами площадок выступили организаторы и руководители проекта, представители регионального комитета по культуре, Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, областного Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры, Псковской епархии.

В ходе встречи руководитель регионального штаба Школы волонтёров наследия Псковской области Екатерина Гончарова рассказала об основных итогах проекта. Первым потоком в результате освоения программы «Школы волонтёров наследия» 50 слушателей освоили все виды работ по обработке поверхности из камня, дерева и металла, познакомились с историей возникновения движения волонтёров в сфере культурного наследия. После чего был запущен второй поток из 40 слушателей по основной программе обучения. Обучение провели эксперты и общественные деятели в сфере сохранения культурного наследия. Всем слушателям были вручены сертификаты и сувенирная продукция с символикой «Школы волонтёров наследия». Всего обучение по основной программе обучения прошли 90 человек, которые на безвозмездной основе получили знания и приобрели навыки, необходимые для участия в волонтёрских проектах по сохранению культурного наследия.

По словам Екатерины Гончаровой, отзывы о работе школы от преподавателей и слушателей аккумулируются в региональном штабе и направляются в ВООПИК. Самые активные участники проекта поделятся своими предложениями по усовершенствованию программы.

И. о. проректора по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева рассказала о просветительском аспекте Школы волонтёров наследия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. По её словам, подготовка к волонтёрской деятельности в сфере культуры может осуществляться посредством различных технологий, выбор которых зависит от целей и задач её организации.

«Студенты Псковского государственного университета уже третий год участвуют в этом федеральном проекте и составляют волонтёрский корпус региона в сфере культуры, обеспечивая такие значимые мероприятия регионального и федерального масштаба, как молодёжный лагерь «Самолва», проект «Музыка на воде», «Пушкинский театральный фестиваль», – заметила Светлана Воднева. – Многие из них уже сами становятся руководителями, проектов и при поддержке профессиональной общественности реализуют свои творческие идеи».

Также прозвучали доклады на темы «Школа волонтёров наследия – итоги и перспективы федерального проекта программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура», «О роли ШВН в формировании региональной культурной политики», «Школа волонтёров наследия» - инструмент взаимодействия общества и государства в сохранении объектов культурного наследия», «Волонтёрство в сфере культуры и поступление в ВУЗ: стратегия взаимодействия» и другие.

Напомним, занятия «Школы волонтёров наследия» проходили в Псковском государственном университете на площадке колледжа ПсковГУ с 13 сентября по 15 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Итоги и перспективы «Школы волонтёров наследия» обсудили в ПсковГУ
15 ноября 2021

Госдума РФ направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы
15 ноября 2021

ФОТОФАКТ: Новое граффити появилось в центре Пскова
15 ноября 2021

Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
15 ноября 2021

О тонкостях замены лифтового оборудования рассказал Борис Елкин
15 ноября 2021

Оригинальное автомобильное колесо разрабатывает инженер ПсковГУ
15 ноября 2021

Механизм утилизации старых лифтов разъяснили управляющим компаниям Пскова
15 ноября 2021

Хор Псково-Печерского монастыря отметит 100-летний юбилей

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...