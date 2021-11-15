Итоги и перспективы «Школы волонтёров наследия» обсудили в ПсковГУ

18:01, 15 ноября 2021, ПАИ

Круглый стол «Школы волонтёров наследия» в Псковской области прошёл на базе ПсковГУ. Участники мероприятия подвели итоги реализации проекта в 2021 году и обсудили его перспективы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спикерами площадок выступили организаторы и руководители проекта, представители регионального комитета по культуре, Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, областного Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры, Псковской епархии.

В ходе встречи руководитель регионального штаба Школы волонтёров наследия Псковской области Екатерина Гончарова рассказала об основных итогах проекта. Первым потоком в результате освоения программы «Школы волонтёров наследия» 50 слушателей освоили все виды работ по обработке поверхности из камня, дерева и металла, познакомились с историей возникновения движения волонтёров в сфере культурного наследия. После чего был запущен второй поток из 40 слушателей по основной программе обучения. Обучение провели эксперты и общественные деятели в сфере сохранения культурного наследия. Всем слушателям были вручены сертификаты и сувенирная продукция с символикой «Школы волонтёров наследия». Всего обучение по основной программе обучения прошли 90 человек, которые на безвозмездной основе получили знания и приобрели навыки, необходимые для участия в волонтёрских проектах по сохранению культурного наследия.

По словам Екатерины Гончаровой, отзывы о работе школы от преподавателей и слушателей аккумулируются в региональном штабе и направляются в ВООПИК. Самые активные участники проекта поделятся своими предложениями по усовершенствованию программы.

И. о. проректора по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева рассказала о просветительском аспекте Школы волонтёров наследия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. По её словам, подготовка к волонтёрской деятельности в сфере культуры может осуществляться посредством различных технологий, выбор которых зависит от целей и задач её организации.

«Студенты Псковского государственного университета уже третий год участвуют в этом федеральном проекте и составляют волонтёрский корпус региона в сфере культуры, обеспечивая такие значимые мероприятия регионального и федерального масштаба, как молодёжный лагерь «Самолва», проект «Музыка на воде», «Пушкинский театральный фестиваль», – заметила Светлана Воднева. – Многие из них уже сами становятся руководителями, проектов и при поддержке профессиональной общественности реализуют свои творческие идеи».

Также прозвучали доклады на темы «Школа волонтёров наследия – итоги и перспективы федерального проекта программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура», «О роли ШВН в формировании региональной культурной политики», «Школа волонтёров наследия» - инструмент взаимодействия общества и государства в сохранении объектов культурного наследия», «Волонтёрство в сфере культуры и поступление в ВУЗ: стратегия взаимодействия» и другие.

Напомним, занятия «Школы волонтёров наследия» проходили в Псковском государственном университете на площадке колледжа ПсковГУ с 13 сентября по 15 ноября.