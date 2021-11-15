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Происшествия

Житель Печорского района замаскировал убийство гостя под безвестное исчезновение

В Печорском районе местный житель убил гостя и попытался скрыть преступление, замаскировав его под безвестное исчезновение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. 

3 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Псковского района. По данному факту была проведена проверка, в результате которой следователям и полицейским удалось выйти на предполагаемого убийцу. Сообщается, что он подал заявление о явке с повинной.

По версии следствия, 29 октября 25-летний житель Печорского района поссорился с находящимся у него в гостях потерпевшим. В ходе конфликта он нанес мужчине несколько ударов кирпичом по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия. Осознав произошедшее, обвиняемый на автомашине вывез тело в лес и притопил на заболоченном участке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.

 

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