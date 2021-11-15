Об ассортименте ярмарки 1983 года рассказали в Псковском госархиве

19:56, 15 ноября 2021, ПАИ

Об ассортименте ярмарки «Праздник урожая» в Великих Луках в 1983 году рассказали в аккаунте Государственного архива Псковской области в социальной сети Instagram.

Осенью 1983 года в Великих Луках готовились к выставке-распродаже по обслуживанию Праздника урожая. Традиционно к этому мероприятию готовились и работники Великолукского треста столовых.

«Директором предприятия был утверждён ассортимент кулинарных и кондитерских изделий. В первом блоке девять пунктов. Здесь и мясо заливное, и рыба заливная, и салаты овощные, и котлеты нескольких видов, и курица. Да ещё бутерброды! С яйцом, сельдью, сыром, с отварными мясными продуктами, с джемом, повидлом», – рассказали сотрудники архива.

Также в списке были предложения кондитеров: пирожки с капустой, яблоками, картофелем, морковью, рыбой, пироги закрытые с различными фаршами, хворост, плетёнка, расстегаи с рыбой, кулебяка, кексы, пирог по-великолукски и многое другое.