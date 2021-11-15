Акция «Ёлка желаний» стартовала в России 15 ноября

20:55, 15 ноября 2021, ПАИ

Предновогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в России 15 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

«Приём заявок запущен уже с полуночи сегодня, и по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня получено уже более двух тысяч желаний. Это абсолютный рекорд, такого ещё никогда не было за предыдущие годы», — отметил он.

По словам Сафина, в этом году принять участие в акции можно не только онлайн, но и офлайн. «Если вы по каким-то причинам не можете исполнить его самостоятельно, наша команда с радостью исполнит его от вашего имени. Вы можете сделать пожертвование на сумму подарка в адрес акции «Ёлка желаний» и затем получить адресный полноценный соответствующий отчёт», — добавил Сафин.

Ёлки с желаниями будут стоять в офисах компаний – партнёров акции, в государственных учреждениях и на культурно-массовых мероприятиях. Подарки для акции бывают не только материальными. По словам Сафина, дети часто хотят примерить на себя разные роли: побывать машинистом поезда, полицейским или пожарным. Также они могут пожелать встретиться с кумиром или отправиться в поездки.