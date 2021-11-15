С июня 2022 года водителей могут начать штрафовать на основе данных из мобильного приложения
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему штрафов за нарушения правил дорожного движения на основе фотографий и видео, которые будут отправлять через специализированное мобильное приложение. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно поручению, административные наказания за отдельные нарушения ПДД россияне будут получать без составления протокола об административном правонарушении. Решение о применении мер в отношении нарушителей будет приниматься на основании полученных с применением специальных мобильных приложений фото- и видеоматериалов.
Данное поручение адресовано Правительству РФ. Срок выполнения – 1 июня 2022 года.
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С июня 2022 года водителей могут начать штрафовать на основе данных из мобильного приложения
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