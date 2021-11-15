Эндокринные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню эндокринолога и Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
Для вас мы узнали:
- сахарный диабет и заболевания щитовидной железы – самые распространенные эндокринные заболевания в Псковской области;
- среди симптомов гормонального дисбаланса: усталость, слабость, сонливость, потеря веса, выпадение волос, постоянная жажда, сухость кожи;
- профилактика диабета – умеренное питание и физическая активность;
- за последнее двадцатилетие в Псковской области наблюдается рост заболеваний щитовидной железы;
- диабетики тоже должны вакцинироваться от COVID-19;
- йодированная соль должна быть на каждом столе.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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