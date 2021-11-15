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Общество

Эндокринные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню эндокринолога и Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Для вас мы узнали:

  1. сахарный диабет и заболевания щитовидной железы – самые распространенные эндокринные заболевания в Псковской области;
  2. среди симптомов гормонального дисбаланса: усталость, слабость, сонливость, потеря веса, выпадение волос, постоянная жажда, сухость кожи;
  3. профилактика диабета – умеренное питание и физическая активность;
  4. за последнее двадцатилетие в Псковской области наблюдается рост заболеваний щитовидной железы;
  5. диабетики тоже должны вакцинироваться от COVID-19;
  6. йодированная соль должна быть на каждом столе.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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