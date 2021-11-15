Эндокринные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ

21:05, 15 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню эндокринолога и Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Для вас мы узнали:

сахарный диабет и заболевания щитовидной железы – самые распространенные эндокринные заболевания в Псковской области; среди симптомов гормонального дисбаланса: усталость, слабость, сонливость, потеря веса, выпадение волос, постоянная жажда, сухость кожи; профилактика диабета – умеренное питание и физическая активность; за последнее двадцатилетие в Псковской области наблюдается рост заболеваний щитовидной железы; диабетики тоже должны вакцинироваться от COVID-19; йодированная соль должна быть на каждом столе.

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