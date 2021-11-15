«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с какими симптомами пора идти к эндокринологу?
Как понять, что нужно обратиться к эндокринологу? Какие симптомы нельзя оставлять без внимания? Какие продукты не рекомендуют есть врачи? И что должно быть на кухне у каждого псковича? Об этом — в программе от 15 ноября.
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