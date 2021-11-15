Останки погибшего в годы войны красноармейца нашли в Себежском районе сапёры ВДВ

22:24, 15 ноября 2021, ПАИ

Сапёры Псковского гвардейского соединения ВДВ обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Псковской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Группа разминирования отдельного инженерно-сапёрного батальона совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон» выдвинулись в Себежский района после появления информации об обнаружении в том месте боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

«При проведении инженерной разведки укреплённого района с использованием искателя контактных взрывных устройств ППО-2И были обнаружены останки красноармейца с двумя гранатами РГ-33, который погиб здесь, защищая свою Родину с оружием в руках», – говорится в сообщении.

Ранее о боях в Себежском укреплённом районе известно не было. Полномасштабные поисковые работы в этих местах начались в 2014 году. В 2019 году были обнаружены останки 10 советских воинов, защищавших один из ДОТов.