Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Останки погибшего в годы войны красноармейца нашли в Себежском районе сапёры ВДВ

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сапёры Псковского гвардейского соединения ВДВ обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Псковской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Группа разминирования отдельного инженерно-сапёрного батальона совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон» выдвинулись в Себежский района после появления информации об обнаружении в том месте боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«При проведении инженерной разведки укреплённого района с использованием искателя контактных взрывных устройств ППО-2И были обнаружены останки красноармейца с двумя гранатами РГ-33, который погиб здесь, защищая свою Родину с оружием в руках», – говорится в сообщении.

Ранее о боях в Себежском укреплённом районе известно не было. Полномасштабные поисковые работы в этих местах начались в 2014 году. В 2019 году были обнаружены останки 10 советских воинов, защищавших один из ДОТов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Приложение «Госуслуги» обновят не позже начала 2022 года
15 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил школьников, победивших в «Большой перемене»
15 ноября 2021

Останки погибшего в годы войны красноармейца нашли в Себежском районе сапёры ВДВ
15 ноября 2021

Двухсотлетний итальянский парк восстанавливают жители Островского района
15 ноября 2021

Псковский депутат озадачился проблемой «лестницы-убийцы» в Острове
15 ноября 2021

Депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян встретился с жителями микрорайонов Острова
15 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с какими симптомами пора идти к эндокринологу?
15 ноября 2021

Эндокринные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...