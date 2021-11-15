Минздрав утвердил форму справки о прививках от коронавируса
Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации от коронавируса, медицинском отводе или перенесённом заболевании. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из приказа, справка о прививке от COVID-19, противопоказаниях или перенесённой болезни выдаётся по устному запросу гражданина.
При этом справку можно получить, обратившись в медицинскую организацию после вакцинации, ревакцинации или установления медицинского противопоказания к вакцинации.
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