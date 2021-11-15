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Жительницу Пыталовского района привлекли к ответственности за пропаганду нацизма

Жительницу деревни Нижние Савинцы Пыталовского района привлекли к ответственности за пропаганду нацизма, сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь». 

Обвиняемая на своей странице в социальной сети «Вконтакте» разместила публикации, содержащие пропаганду ненависти и вражды к органам государственной власти, а также материалы, унижающие достоинство человека по признаку национальности. 

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 

Судом не принял во внимание доводы привлечённого к административной ответственности лица о том, что данную страницу посещает незначительное количество лиц. Связано это с тем, что исследованные материалы были доступны в сети Интернет для неограниченного круга лиц. Постановление суда не вступило в законную силу. 

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