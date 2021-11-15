В России может появиться лекарство, способное остановить развитие коронавируса

23:54, 15 ноября 2021, ПАИ

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В России подходит к концу разработка препарата, который способен остановить развитие коронавируса, находящегося на начальной стадии. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от COVID-19], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в интервью ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что более подробную информацию о препарате озвучат после окончания испытаний.