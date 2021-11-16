Более 5 тысяч человек проходят лечение от COVID-19 в Псковской области

08:17, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области на амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19 находятся более 5 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 62 672 случая коронавируса, в том числе 285 — за минувшие сутки. Выздоровели 53 707 пациентов, из них 207 — за прошедшие 24 часа. Умерли от коронавируса 988 жителей Псковской области.

В регионе сделали 636 547 тестов на коронавирус, прирост за сутки составил 2085 исследований.

Михаил Ведерников призвал жителей региона беречь себя и соблюдать все меры предосторожности.