Еще 207 жителей Псковской области победили коронавирус

08:34, 16 ноября 2021, ПАИ

Еще 207 жителей Псковской области вылечились от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. С начала пандемии в регионе выздоровели 53 707 пациентов.

В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19 находятся более 5 тысяч человек. За весь период в регионе зарегистрировали 62 672 случая коронавируса, в том числе 285 — за минувшие сутки. Умерли 988 жителей Псковской области.

В регионе сделали 636 547 тестов на коронавирус, прирост за сутки составил 2085 исследований.