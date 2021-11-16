В Псковскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19

08:45, 16 ноября 2021, ПАИ

В Псковскую область поступила новая партия вакцины — 12 200 доз «Спутник V». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент первым компонентом в регионе привились 227 083 человека, из них 1 211 — за минувшие сутки. Завершил вакцинацию 211 221 житель региона, прирост привитых двумя компонентами за сутки составил 1 493. Ревакцинацию прошли 16 607 человек, в том числе 178 — за прошедшие 24 часа.

Использовано 85,1% поступившей в регион вакцины.