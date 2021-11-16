В России могут ужесточить наказание за подделку водительских прав

08:57, 16 ноября 2021, ПАИ

В России планируют ужесточить наказание за подделку водительских прав. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем он сообщает о восьми интернет-сайтах, на которых незаконно продают водительские права. Владельцы ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им деньги и получить готовые документы уже через несколько дней.

В связи с этим депутат просит отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также по вопросу необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 327 УК РФ.

Анатолий Выборный добавил, что поводом написать в Генпрокуратуру стали обращения граждан, которые нашли в интернете сайты с предложениями купить водительские права за 25 тыс. рублей. «Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель? А он рассуждает так: ну ничего страшного, даже если и обнаружится подделка — оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки», — рассказал парламентарий.

Он считает, что законодательство в настоящее время слишком лояльно и к тем, кто занимается подделкой, и к тем, кто её использует.

Сейчас виновным в изготовлении фальшивых документов грозит лишение свободы на срок до двух лет либо альтернативные виды наказания, предусмотренные статьёй 327 УК РФ. Использование ненастоящих прав наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480, либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Также для водителей предусмотрена статья 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством при отсутствии водительских прав) — им грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Лишенным такого права придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, также предусмотрен административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.