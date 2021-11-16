1,7 млн рублей выделили псковскому комитету по ветеринарии на автомобильные прицепы

10:09, 16 ноября 2021, ПАИ

1,7 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Псковской области комитету по ветеринарии региона на приобретение двух автомобильных прицепов для ветеринарной лаборатории, пишет официальный Telegram-канал региона.

Ещё 4 млн рублей выделено на приобретение двух дезинфекционных установок на базе УАЗ для станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам, а также для станции по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам.

Средства выделены по соответствующему поручению губернатора Михаила Ведерникова для проведения оперативных мероприятий по профилактике заболевания АЧС на территории Псковской области.

«Началась подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур на приобретение этой спецтехники и оснащение прицепным оборудованием, - отметила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. – Кроме того, в бюджете комитета на 2022 год будут заложены дополнительные финансовые источники для замены в ветеринарной службе области списанного автотранспорта, на приобретение оборудования для ветлаборатории и обеспечения неснижаемого резерва дезинфекционных средств и защитной спецодежды».