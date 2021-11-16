Мужчина погиб при пожаре в Себежском районе

10:20, 16 ноября 2021, ПАИ

43-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Себежском районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

15 ноября в 10:58 в деревне Ковалёвка Себежского района сгорел жилой дом размером 4 на 5 метров. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в доме.

В этот же день в 15:38 на улице Железнодорожной, 45 в неэксплуатируемом строении размером 100 на 25 метров горел мусор на площади 50 квадратных метров. Причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.

В 20:18 на Рижском проспекте, 57 в жилом многоквартирном доме, в двухкомнатной квартире, в комнате размером 4х3 метра огнём повреждён диван и постельные принадлежности на площади 0,5 квадратных метра. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении владельца.

В 23:09 в Великих Луках на улице Новосокольнической, 8 в жилом двухквартирном доме размером 6 на 12 метров, в квартире, в коридоре размером 2 на 3 метра, огнём поврежден потолок на площади 0,5 квадратных метра, стена на площади 2 квадратных метра, потолок закопчен. Причина – короткое замыкание электропроводки в электросчетчике.