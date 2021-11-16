Два центнера белорусской баранины не пропустили через границу в Невельском районе

10:23, 16 ноября 2021, ПАИ

В деревне Лобок Невельского районе сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 200 килограммов баранины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники пограничного Управления ФСБ по Псковской области задержали и передали государственным инспекторам Управления Россельхознадзора автомобильное транспортное средство, в котором незаконно ввезли продукцию животного происхождения из Белоруссии. Автомобиль с мясом ехал в Великие Луки.

Выяснилось, что груз везли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и происхождение, также на мясе отсутствовала маркировка (клейма). Кроме того, автомобиль не был оснащен холодильным оборудованием.

Управление Россельхознадзора оформило протоколы об административных правонарушениях. Товар возвращен в Белоруссию.