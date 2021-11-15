Рыцарская поэзия прозвучит в псковской библиотеке

10:34, 16 ноября 2021, ПАИ

Известные псковские музыканты Эдуард Банько, Динара Ибрагимова и Кира Горшкова станут участниками концерта «Рыцарская поэзия», который пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Слушателям представят обновлённый авторский проект заслуженного деятеля искусств Псковской области Татьяны Лаптевой, посвященный поэзии Средневековья. В фортепьянном сопровождении автора и премьерном исполнении участников прозвучат переложенные на современную музыку стихи французских трубадуров и немецких миннезингеров XII-XIII веков.

«Концерт задуман как цикл песен, многогранно раскрывающий жизнь влюблённых и любящих героев. В музыке автор стремится передать колорит далёкого времени, оставившего в истории понятия о рыцарском кодексе чести и культе Прекрасной Дамы. Кроме того, музыка становится попыткой соединить две эпохи – Средние века и век двадцать первый», - пояснили организаторы.

Начало в 17:00. Вход свободный.

Временные правила посещения Псковской областной универсальной научной библиотеки можно узнать, пройдя по ссылке. Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.