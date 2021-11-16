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Общество

Более 150 КТ-исследований проводит Псковская инфекционная больница ежесуточно

Питер Туйнеза

Псковская инфекционная больница вместе с Великолукским филиалом ежесуточно проводят более 150 КТ-исследований. Об этом «Псковской правде» рассказал рентгенолог медучреждения Питер Туйнеза.

По словам эксперта, на пике заболеваемости количество исследований увеличивается.

Также врач отметил, что сейчас нет связи между внешним проявлением симптомов и степенью поражения лёгких.

«Человек может быть с высокой температурой, одышкой, плохо себя чувствовать – и поражено у него будет только 5-10% легких. А может прийти с легким кашлем, а мы видим у него картину поражения до 50%. Но в целом — всегда учитывается совокупность всех клинических показаний», - рассказал Питер Туйнеза.

Кроме того, медик опроверг миф, что лучевая нагрузка на организм при рентгене выше, чем на КТ. «Как раз наоборот. При КТ нагрузка выше. У нас хороший рентген-аппарат. И у рентгена, и у КТ есть свои преимущества. Бывает, что приходится после рентгена делать КТ, чтобы уточнить какие-то детали. И картинка на КТ подтверждает увиденное на рентгене», - подчеркнул он.

Врач также посоветовал псковичам при подозрении на заболевание лёгких в первую очередь обратиться к специалисту и выполнить его рекомендации.

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