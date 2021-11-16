Более 85 тысяч тонн кормов заготовили аграрии в Псковской области

10:59, 16 ноября 2021, ПАИ

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области завершили заготовку кормов на зимне-стойловый период. Общие запасы составляют более 85 тысяч тонн, которые собраны с площади порядка 43 тысяч гектаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Так, по состоянию на 15 ноября, сельскохозяйственные предприятия области в среднем заготовили более 22 центнеров кормовых единиц в расчёте на одну условную голову скота, в том числе сена – 34 тысячи тонн, сенажа – 138 тысяч тонн, силосной массы – 186 тысяч тонн. Лидером в этом году стал Себежский район (32 центнера). По 31 центнеру на условную голову собрали в Стругокрасненском и Псковском районах.

Отметим, что в текущем году аграрии региона также заготовили около 110 тысяч тонн кукурузного силоса, что составляет 58 % от всего объёма собранного силоса, а также 2,6 тысячи тонн кукурузы, произведенной с использованием технологии консервированного плющенного зерна (корнаж).

Специалисты комитета подчеркнули, что собранного корма в полном объёме хватит для кормления скота до начала пастбищного периода.