Приём граждан по вопросам алиментов проведёт заместитель главного судебного пристава Псковской области 17 ноября

11:05, 16 ноября 2021, ПАИ

Личный прием граждан 17 ноября проведёт заместитель руководителя УФССП России по Псковской области — заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём граждан, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району, пройдёт с 11:00 до 13:00 на улице Текстильной, 3 в Пскове.

Предварительная запись на приём в ОСП по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району будет проводиться по номеру 8(8112) 69-90-90.

Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8(8112) 69-90-82.

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отметили в пресс-службе.