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Волонтёрство помогло студентке ПсковГУ выбрать будущую профессию

Волонтёрство помогло третьекурснице института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Алине Корныльевой выбрать будущую профессию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Алина Корныльева – волонтёр со стажем, на её счету более 60 добровольческих акций и крупных мероприятий, включая всероссийский молодёжный образовательный летний форум «Территория смыслов» и федеральную акцию взаимопомощи «Мы вместе».

Студентка планирует заниматься добровольчеством профессионально, сейчас она работает специалистом волонтёрского центра ПсковГУ.

«Начиналось все еще в школе, где Алина помогала в организации утренников, выпуске газеты и сборе макулатуры. Осознанно с добровольчеством она познакомилась уже в университете, когда узнала о поиске волонтёров на чемпионат мира по воркауту. Первый опыт прошёл на отлично: девушка участвовала в церемонии открытия и закрытия соревнований, помогала спортсменам», – отметили в пресс-службе.

По словам студентки, яркие впечатления остались у неё и от подготовки мероприятий ко Дню Победы: волонтёры раздавали жителям Пскова георгиевские ленты и наклейки, а также сопровождали проведение парада. С теплом девушка вспоминает также участие в региональной акции «Ёлка желаний». Волонтёры исполнили мечту юного псковича с особенностями развития: мальчик очень любит рыбачить с отцом и получил в подарок надувную лодку.

«Если к добровольчеству лежит душа, вы поймете это после первого же мероприятия, и у вас уже никогда не будет сомнений, ваше это дело или нет, – уверена студентка. – Для меня добровольчество – одна большая семья по всей России. Каждый ценит в ней что-то своё, я ценю людей и возможность развиваться».

Тем, кто пока только планирует присоединиться к волонтёрскому сообществу, Алина Корныльева желает не бояться трудностей, потому что любая из них всегда превращается в возможность. Сама студентка уже сделала свой выбор: она признаётся, что не представляет свою жизнь без помощи людям.

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