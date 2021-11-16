«Доширак» неплохо завариваю»: псковские випы – о готовке дома

15:53, 16 ноября 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о том, чьё место на кухне, любимых домашних блюдах и навыках по завариванию «дошираков».

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко:

– Самая лучшая готовка – семейная. Недавно состоялся мой единственный за месяц выходной, и всю семью в этот день объединила лепка пельменей. У всех было задание – от мала до велика: кто тесто месит, кто фарш готовит. Такие вещи объединяют и создают то самое единство семьи, поэтому, думаю, это очень важно. И я, конечно, очень люблю, когда готовит муж. Особенно хорошо у него получаются блюда в казане и на мангале.

Я люблю рыбу и морепродукты, поэтому активно внедряю именно эти ингредиенты, супруг, наоборот, предпочитает мясо, поэтому, например, во время семейных праздников мы дополняем друг друга.

Но сейчас я готовлю только в редкие свободные часы, поэтому безмерно благодарна мужу.

Главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков:

– В нашей семье готовит жена, но в связи с тем, что я пока переехал в Псков один, голодал две недели, на третью неделю сварил пельмени из магазина – оказалось очень вкусно. Это был мой дебют на кухне. Теперь моё фирменное блюдо – жареные пельмени с кетчупом и с майонезом. Ещё «Доширак» неплохо завариваю. А так ходил по кафе. Я очень старомодный и до сих пор не освоил все эти гаджеты по заказу еды.

Главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк:

– У нас в семье готовлю либо я, либо мама, потому что ребёнок у меня ещё маленький. А вообще готовить, наверное, должен тот, кому это занятие нравится. То есть я думаю, что должен выбрать по душе каждый член семьи: если нравится мужчине – значит, мужчина, а если женщине – значит, женщина.

Я, как и коллега, тоже люблю пельмени, но только собственноручно сделанные.

А вообще-то на готовку каждый день времени не хватает, поэтому питаюсь тем, что приготовят домашние, или по принципу Николая Валерьевича (Красикова), или доставку заказываю.

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев:

– Дома должны готовить и муж, и жена. У меня благодаря студенческим годам такие навыки есть, да и детям время от времени приходится готовить полезные супы, борщи.

Мужчина должен готовить обязательно. Есть даже мнение, что лучшие повара – мужчины, я это, в принципе, поддерживаю, потому что я так думаю: жена готовит, чтобы быстрее всех накормить и все, грубо говоря, отстали от неё. Для женщин это поток. А когда мужчина готовит, он всё-таки вкладывает душу в процесс.

Я становлюсь к плите два-три раза в неделю. Выбираю несложные блюда. Люблю мясо, ну и салаты на скорую руку – крабовый или оливье. Ничего особенно изысканного: какие-нибудь стейки, гуляши… Причём не пользуюсь ни интернетом, ни книгами, экспериментирую, исходя из опыта и того, что есть в холодильнике. Получается вкусно, во всяком случае домашние едят с удовольствием.

Теперь старшая дочь пошла в школу, поэтому завтрак на мне: яичница, омлет, иногда каша. Делаем вместе с дочкой, готовим, едим – и вперёд в новый рабочий день!

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

– В моей семье готовит супруга, потому что я занят на службе. Но готовить люблю, и моё коронное блюдо – щи из квашеной капусты. Но сейчас готовит только жена, мне совсем некогда. А когда супруга училась в другом городе и я жил один, конечно, сам всё себе готовил, поэтому считаю себя настоящим экспертом по щам из квашеной капусты.

Кандидат в мастер спорта по фигурному катанию, воспитанница спортивной школы «Олимп» Лера Зайцева:

– Я часто готовлю, особенно когда мама уезжает куда-нибудь, тогда прямо каждый день. А иногда раз в месяц. Когда как, в общем. Могу суп сварить, но больше люблю готовить всякие вкусняшки. Самое любимое – эклеры с заварным кремом. Это совсем несложно, как по мне. Мама вообще удивилась, когда она пришла домой, а я двадцать эклеров испекла, она была в шоке, как это всё получилось.

Когда готовим десерты дома, используем только полезные продукты и вместо сахара кладём сахарозаменитель. К тому же мама всегда настаивает на том, чтобы мы использовали не обычную муку, а, например, рисовую. Сладости от этого получаются не менее вкусными.

Вместе готовим тирамису, чизкейки, яблочные пироги, обожаем десерты с семенами чиа на кокосовом молоке с манго – это очень вкусно.

Сладостей я ем немного, но стараюсь позволять себе всё. Если я нормально не поем, самочувствие кошмарное. Есть такое понятие «боевой вес», в котором ты хорошо прыгаешь, хорошо себя чувствуешь. Если худеешь, ты уже себя не контролируешь. Хотя, конечно, придерживаться одного веса трудно, потому что нагрузки сумасшедшие.

Президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева:

– В нашей семье готовлю всегда я и готовить люблю, поэтому муж и дети предпочитают домашнюю кухню ресторанной еде.

У нас трое детей, и у каждого свои предпочтения, поэтому завтраки как в ресторане, каждому своё – на заказ. Всегда несколько вторых горячих. Вообще мы приверженцы правильного питания и используем продукты с минимальным количеством сахара, без вредных добавок, домашнюю, фермерскую продукцию.

Муж и сын не готовят совсем. Сначала муж был так воспитан, что жена должна готовить и дома должно пахнуть вкусной едой, выпечкой. Ну и сын растёт такой же, потому что привык, что всегда есть сестры и мама, которые всегда что-то вкусненькое сделают, поэтому у нас кухня – это чисто женское занятие.

Инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова:

– Я считаю, что готовкой должна заниматься женщина, но в нашей семье немножко другая обстановка. У нас папа очень любит готовить, то бишь мой муж. Он не признаётся, но он обожает, когда мы его хвалим за удавшееся блюдо.

Когда муж занят на работе, готовлю я, но как только у него появляется свободная минута… Причём он может одновременно делать несколько блюд, и всё получается на ура. Он мастерски управляется на кухне. Честно сказать, я удивляюсь всегда его возможностям, и меня это, конечно, приятно радует.

Мой муж и моя семья любят, когда я готовлю селедку под шубой. В любой праздник у нас обязательно должно быть это блюдо. Муж мой не воспринимает праздник, если на столе нет селёдки. А он, например, делает блинчики с яблоками, моментально, с лёгкостью. Получается – пальчики оближешь!