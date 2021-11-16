Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе по доступности отдыха на Новый год

11:37, 16 ноября 2021, ПАИ

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе по доступности отдыха на Новый год, сообщает ТурСтат.

В санаториях Псковской области встреча Нового года обойдется в 9100 рублей за три дня и две ночи с 31 декабря по 2 января. В стоимость включено проживание, питание и лечение.

В первую пятерку также вошли Республика Коми (8150 руб.), Ненецкий автономный округ (8200 руб.), Вологодская область (8630 руб.), Архангельская область (9010 руб.) и Псковская область (9100 руб.).

Самыми дорогими в СЗФО для встречи Нового года станут Санкт-Петербург (14110 руб.) и Калининградская область (14050 руб.), а в стране - Москва (15600 руб.), Тюменская область (14900 руб.) и Московская область (14790 руб.).

На популярных южных курортных направлениях в Краснодарском крае и Крыму новогодний отдых обойдется в 14,4 тысячи рублей и 13,1 тысячи рублей соответственно.