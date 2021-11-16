160 СОНКО примут участие в 9-м профильном региональном форуме «Содействие»

11:39, 16 ноября 2021, ПАИ

Для участия в девятом форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» поступило 160 заявок, сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе администрации региона.

В этом году мероприятия форума будут направлены на содействие СОНКО в создании в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Программа форума включает как тематические, так и образовательные секции. Первая посвящена рассмотрению актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, экообразование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культуры.

Одной из тем секции станет «ЗОЖ и культура физическая». В рамках работы по этому направлению планируется обсудить профессионализацию спортивного сектора. Спикеры расскажут о своих историях успеха, а также поделятся эффективными кейсами.

Образовательный блок наполнен интерактивными мероприятиями, в ходе которых представители СОНКО смогут обсудить с ведущими экспертами вопросы, связанные с формированием городской среды, а также узнать больше об инструментарии деятельности общественных организаций. Речь, в частности, пойдет о финансовой грамотности, менеджменте, маркетинге, работе с кадрами, социальной журналистике и т. д.

Форум пройдет в декабре.

Организаторами форума являются Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».