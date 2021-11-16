Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

160 СОНКО примут участие в 9-м профильном региональном форуме «Содействие»

Для участия в девятом форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» поступило 160 заявок, сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе администрации региона.

В этом году мероприятия форума будут направлены на содействие СОНКО в создании в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Программа форума включает как тематические, так и образовательные секции. Первая посвящена рассмотрению актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, экообразование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культуры.

Одной из тем секции станет «ЗОЖ и культура физическая». В рамках работы по этому направлению планируется обсудить профессионализацию спортивного сектора. Спикеры расскажут о своих историях успеха, а также поделятся эффективными кейсами.

Образовательный блок наполнен интерактивными мероприятиями, в ходе которых представители СОНКО смогут обсудить с ведущими экспертами вопросы, связанные с формированием городской среды, а также узнать больше об инструментарии деятельности общественных организаций. Речь, в частности, пойдет о финансовой грамотности, менеджменте, маркетинге, работе с кадрами, социальной журналистике и т. д.

Форум пройдет в декабре.

Организаторами форума являются Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

16 ноября 2021

ФОТОФАКТ: новое граффити с космонавтом появилось в Пскове

16 ноября 2021

994 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
16 ноября 2021

Привитым россиянам не придётся соблюдать изоляцию после контакта с больным COVID
16 ноября 2021

Центр доктора Бубновского запускает новый курс для женщин «Красота и здоровье»
16 ноября 2021

Выпускная студенческая работа псковича вошла в число лучших на Всероссийском конкурсе в номинации «Без срока давности»
16 ноября 2021

Около тонны готовых блюд в день поступает в Псковскую инфекционную больницу

16 ноября 2021

Порядка 2.5 кг пищи получает в сутки пациент псковской инфекционки
16 ноября 2021

«Свежий ПоМол» рассказал о важности волонтёрства

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...