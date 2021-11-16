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Общество

Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин отмечает юбилей

Сегодня, 16 ноября, празднует свой 50-летний, юбилейный день рождения депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Константин Болотин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», глава Пскова Елена Полонская и депутаты гордумы пожелали коллеге дальнейших успехов, счастья, благополучия, неутомимой жизненной энергии, радости и удачи.

Константин Болотин родился 16 ноября 1971 года в Пскове. В 1997 году окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского политехнического института по специальности «инженер-механик машиностроительного производства». В 2013 году окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского института управления и права по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 1994-1998 годах работал специалистом по маркетингу в ОАО «Любятово». В 1998-2003 годах был генеральным директором СП «ЗАО «С.В.С-Балтика». С 2003 по 2006 год являлся руководителем рекламного агентства холдинга «Псковская инвестиционная компания», коммерческий директор ООО «Псковский ипотечный центр». С 2006 по 2007 год занимал руководящие должности в различных организациях: ООО «Формат-Сити», ООО «Псковский ипотечный центр», ООО «Трест №53», ООО «Расчетный центр города Пскова». С 2007 по 2012 год был руководителем в ООО «Управляющая организация «Десятый район». В 2012-2013 годах являлся директором в МП «ЖКХ» Дедовичского района Псковской области. С июня 2013 года – директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

В 2007 году был избран депутатом Псковской городской Думы 4-го созыва. Являлся заместителем председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству, муниципальной собственности и предпринимательству, входил в состав Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

В 2012 году был избран депутатом по одномандатному округу № 9 (дальнее Завеличье) и председателем комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

В 2017 году избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 11.

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