Российские педагоги повышают квалификацию на базе ПсковГУ

12:08, 16 ноября 2021, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета стартовала программа повышения квалификации «Образовательные технологические решения для цифрового образования в системе педагогического образования». Начиная с 15 ноября преподаватели ПсковГУ, СПбГУ и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в течение месяца будут обучать представителей более 50 вузов со всей России методикам работы в гибридном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Приветствуя участников проекта, ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что сегодня вузовские педагоги несут двойную ответственность: с одной стороны, они готовят учителей, которые, приходя в школу, должны не просто дать детям знания, но суметь спроектировать и организовать образовательный процесс с помощью технологических решений, которых требует сегодняшняя действительность. Вместе с тем преподаватели высшей школы сами должны владеть цифровыми компетенциями.

«В результате обучения по программе повышения квалификации у каждого участника появятся конкретные кейсы и инструменты, которые они смогут применить на практике, – подчеркнула Наталья Ильина. – Надеюсь, благодаря нашему проекту появится профессиональное сообщество, которое будет в едином формате понимать, что такое цифровое образование сегодня и как его реализовывать в рамках своих направлений».

Федеральный эксперт по трендам в школьном образовании, член-корреспондент Российской академии образования, профессор Елена Казакова заметила, что в условиях новой реальности педагогу необходимо научиться жить и работать в гибридном пространстве.

«В рамках проекта мы изучим вопросы организации цифрового образования по четырём модулям, – рассказала она. – Основными для нас станут проблемы функционирования новых образовательных технологических решений на уровне педагогики, технологического, средового и нормативно-правового обеспечения».

Говоря о значимости проекта, стартующего на базе ПсковГУ, директор Центра развития педагогического образования Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Елена Врублевская отметила, что программа, которая будет реализована экспертами, уникальна по целому ряду причин. Во-первых, она предполагает развитие представлений о гибридном образовании, совершенствование у участников соответствующих навыков и компетенций. Во-вторых, одна из целей программы – научить педагогов соотносить то, что вызрело в образовании как традиционный опыт, с теми инновационными практиками, которые сейчас закладываются в багаже каждого педагога.

«То, чему вы будете учиться, и те компетенции, которые вы будете развивать, позволят совершенствовать ваш личный образовательный процесс, – подчеркнула спикер. – Участие в программе станет частью наших усилий в развитии современного образования».

Доктор педагогических наук, профессор СПбГУ Леонид Илюшин поздравил всех участников программы со стартом и заметил, что, по его наблюдениям, обучение проходит быстрее, когда человек оказывается в ситуации преодоления барьеров.

«Неправильная стратегия – представить, что барьера нет. Самое правильное – постепенно его преодолевать, – сказал лектор. – Я уверен, что обучение, которое начинается на базе псковского университета, имеет большой мотивационный потенциал, потому что у каждого из нас будет свой собственный курс вхождения в новую реальность».

Добавим, что программы повышения квалификации включает в себя лекции, общение с экспертами, возможность самопроверки, методические материалы, разработанные специалистами. Обучение продлится до 18 декабря, слушателями станут более 350 российских педагогов. Основная цель программы – содействовать развитию компетенций преподавателей вузов, необходимых для проектирования и построения образовательного процесса в условиях смешанного обучения и реализации технологических решений для цифрового образования.